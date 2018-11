Sta cadendo la prima neve sul Carso triestino questa sera. Ad Opicina, si registrano continue raffiche di bora e la caduta di fiocchi di neve mista a pioggia. E’ proprio quest’ultima che, nonostante la temperatura bassa, impedisce alla neve di attecchire a terra. Anche giu’ in citta’ la temperatura si e’ abbassata – ma resta qualche grado in piu’ rispetto a Opicina – e piove con insistenza, ma non nevica.