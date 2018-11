Prima nevicata stagionale in Oltrepò Pavese. La neve è scesa oggi in Valle Staffora, all’altezza di 7-800 metri. Sono caduti 5 centimetri: disagi limitati per il traffico.

I fiocchi sono caduti anche nelle zone piu’ a valle, come Menconico (Pavia) e Sant’Alberto (Pavia), ma in questo caso non si e’ fermata. E’ una precipitazione che fa ben sperare per l’apertura della stagione sciistica nella zone montane dell’Appennino pavese, dal Passo del Penice a Pian del Poggio.