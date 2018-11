Maltempo Puglia, Coldiretti Lecce: alberi sradicati e serre divelte

Nuova ondata di maltempo in Puglia: “Quella che si e’ abbattuta sulla provincia di Lecce e’ stata una vera e propria tromba d’aria che ha sradicato alberi, divelto serre e distrutto strutture agricole. Non c’e’ piu’ tregua in campagna, perche’ i fenomeni calamitosi si ripetono ormai a distanza di poche settimane. Sono eventi imprevedibili che hanno effetti devastanti da cui non ci puo’ difendere in alcun modo“, denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele. “Il deragliamento del treno e’ solo la punta dell’iceberg degli effetti del clima impazzito che ha arrecato danni per milioni di euro nel 2018“.

Colpiti soprattutto i comuni di Alezio, Gallipoli, Parabita e Galatina – segnala Coldiretti Lecce – con piogge torrenziali e forti raffiche di vento.

Le violente raffiche di vento seguono quelle abbattutesi ad ottobre sulle province di Brindisi e Taranto – denuncia ancora Coldiretti Puglia – e che hanno colpito 7mila ulivi anche secolari, sradicati o spaccati in due, strutture e muretti ridotti in pezzi, canali esondati e distrutti dalla violenza dell’acqua e del vento, serre e impianti fotovoltaici abbattuti, tendoni di uva da tavola e da vino demoliti, ortaggi in asfissia e marciti, animali nella migliore delle ipotesi scappati per le recinzioni divelte o morti a causa del crollo delle strutture e degli allagamenti. Il danno stimato ammonta a circa 25 milioni di euro, a cui si dovra’ aggiungere la conta dei danni dell’ultima ondata di maltempo.