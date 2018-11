Maltempo Puglia: il Salento colpito da tromba d’aria, si contano i danni

Vigili del fuoco e tecnici delle Ferrovie del Sud Est sono al lavoro da stamattina per rimuovere il grosso albero caduto, a causa del maltempo, sulle rotaie della linea Casarano – Novoli, tra Parabita e Tuglie provocando il deragliamento del treno 322 che ha investito in pieno il grosso tronco. Le uniche persone a bordo, macchinista e capotreno, non hanno riportato conseguenze.

Una tromba d’aria ha colpito l’area tra i comuni di Parabita e Taurisano provocando molti danni soprattutto a capannoni che sono stati scoperchiati. Numerosi gli alberi abbattuti in diverse zone del Salento, con conseguenti disagi alla circolazione.