Maltempo Puglia, il Sindaco di Tricase: “Il ripristino dell’energia elettrica procede a ritmo serrato”

“Gli interventi congiunti di Vigili del Fuoco e dei tecnici di E-Distribuzione per ripristinare definitivamente l’erogazione dell’energia elettrica nelle zone di Tricase terribilmente colpite dal maltempo in questi giorni stanno procedendo a ritmo serrato”. Lo fa sapere Carlo Chiuri, sindaco di Tricase, nel leccese, una delle zone maggiormente colpite dalla furia dei tornado di domenica.

“Per garantire la sicurezza – aggiunge – abbiamo deciso di procedere alla riattivazione delle utenze domestiche solo dopo aver verificato lo stato dei luoghi”. Intanto nella tarda mattinata la Marina di Tricase è stata quasi totalmente rialimentata. Per le rimanenti utenze procedono senza sosta le opere di riparazione e sostituzione dei sostegni abbattuti e degli armadi elettrici andati distrutti.

“La società elettrica – riferisce il sindaco Chiuri – mi ha anche comunicato che in serata dovrebbero concludersi parte dei lavori di ripristino e messa in sicurezza a Marina Serra,area particolarmente colpita, dove la taskforce di E-Distribuzione e vigili del Fuoco sta operando per riportare la situazione alla normalità il più rapidamente possibile”.

“Totalmente ripristinata – conclude il primo cittadino – l’erogazione di energia elettrica nei comuni di Andrano, Tiggiano, Gagliano del Capo e Patù eccezion fatta per poche forniture sulle quali i tecnici proseguono con i lavori senza sosta. Anche a Corsano entro sera dovrebbe essere ripristinata l’erogazione di energia elettrica”.