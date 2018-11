Maltempo: recuperata dalla guardia costiera una barca incagliata all’Elba

Sono terminate oggi le operazioni di recupero dell’imbarcazione da diporto “Shika Kamata” incagliatasi presso la località “Grigolo” a Portoferraio, all’isola d’Elba, nella giornata del 29 ottobre scorso a seguito delle eccezionali condizioni meteo-marine.

Le complesse operazioni, iniziate fin dalla mattinata di ieri, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio, nonostante presentassero numerose problematiche tecniche a causa della posizione dell’imbarcazione, tanto più per le conseguenze ambientali che si sarebbero potute verificare, si sono svolte scongiurando danni a terzi ed all’ambiente. Le operazioni sono consistite nello svuotamento della barca a mezzo pompe di esaurimento, riparazione di falle nello scafo e posizionamento di palloni galleggianti a cura della ditta Scuba Operator, impresa specializzata di sommozzatori, incaricata dalla società armatrice.

Il trasferimento dell’imbarcazione in sicurezza fino al cantiere di destinazione è stato eseguito di seguito dagli ormeggiatori del porto di Portoferraio, con l’ausilio del piloti del porto. Tutte le attività sono state disciplinate con provvedimento ordinativo della Capitaneria di porto di Portoferraio r costantemente monitorate via terra e via mare da militari e due motovedette della Guardia Costiera.

L’imbarcazione è giunta verso le 17 di oggi pomeriggio presso il cantiere navale di Portoferraio dove è stata tirata a secco. L’intervento di recupero è stato “eseguito con professionalità e soprattutto in condizioni di sicurezza sia per il personale sia per l’ambiente marino. Il Comune di Portoferraio e tutti gli operatori locali intervenuti, ed in special modo gli ormeggiatori del porto, hanno contribuito alla buona riuscita delle operazioni, operando in sinergia per il bene comune dell’ambito portuale”, sottolinea una nota della Guardia costiera.