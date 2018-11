Maltempo: rialimentate altre 12.000 utenze nelle province di Belluno e Udine

Rialimentate oggi ulteriori 12.000 utenze nelle province di Belluno e Udine. Continua in Triveneto l’impegno della task force di oltre 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione, la societa’ del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione.

Le attivita’ di riparazione proseguono senza sosta sin da lunedi’ per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla penisola e in particolare sul Triveneto, dove si sono verificati guasti diffusi sia sulla rete di trasmissione nazionale che sulle linee di media e bassa tensione. Le zone tuttora interessate da guasti sono principalmente quelle nelle Province di Belluno e Udine.

Alle ore 20:00 del 01/11/2018, la situazione e’ la seguente: Provincia di Belluno: circa 16.800 clienti disalimentati; Provincia di Udine: circa 4.000 clienti disalimentati. Rispetto alla giornata di lunedi’, sono state gia’ rialimentate complessivamente quasi 240.000 utenze in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

E-Distribuzione e’ in costante contatto con le Prefetture, con le Istituzioni locali e con le strutture di Protezione Civile con cui si stanno organizzando interventi nelle zone di difficile accessibilita’, anche in base all’evolversi delle condizioni meteo che compromettono la possibilita’ di intervenire in sicurezza. Entro questa sera E-Distribuzione installera’ altri gruppi elettrogeni che consentiranno di rialimentare ulteriori utenze nelle due Province ad eccezione di quelle situate nei Comuni che, come emerso durante le riunioni di coordinamento presso le Prefetture, sono tuttora non raggiungibili o nei quali persistono gravi problemi di viabilita’, quali rischio frane o limitazione al transito di mezzi pesanti, questi ultimi necessari per il trasporto di gruppi elettrogeni da parte di E-Distribuzione.

Non appena perverra’ la disponibilita’ di transito da parte delle Autorita’ competenti, E-Distribuzione effettuera’ il trasporto e l’installazione di ulteriori gruppi elettrogeni anche in questi ultimi Comuni ancora privi di servizio elettrico. Inoltre, quando miglioreranno le condizioni di visibilita’, altri gruppi elettrogeni arriveranno nelle aree piu’ impervie attraverso l’utilizzo di elicotteri abilitati ai trasporti speciali. I lavori proseguiranno ininterrottamente fino alla piena normalizzazione del servizio, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza. E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, e’ possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, e’ possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonche’ sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, e’ stata messa a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.