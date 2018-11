La chiusura era stata disposta in via precauzionale in considerazione dell’allerta emanata dalle autorità competenti il 31 ottobre ed estesa il 2 novembre a causa della presenza di alberi pericolanti lungo la statale, su un versante di proprietà privata. Lo comunica Anas.

Maltempo: riaperta al transito Ss 659 nel Verbano-Cusio-Ossola

Ultimata la messa in sicurezza del versante e rientrati i valori di allerta meteo-idrogeologica, la statale 659 ‘delle Valli Antigorio e Formazza’ è riaperta al transito fra Canza, al km 36,400, e Formazza, al km 41,700, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La chiusura era stata disposta in via precauzionale in considerazione dell’allerta emanata dalle autorità competenti

