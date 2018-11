Maltempo e rischi idrogeologici, Conte: “Al lavoro su piano nazionale di sicurezza del territorio”

“Il Governo del cambiamento è al lavoro a un piano nazionale di sicurezza del nostro territorio contro i rischi idrogeologici. L’ho annunciato questa mattina aprendo i lavori del ‘Forum europeo sulla riduzione del rischio da disastri’, evento che è stato organizzato sotto l’egida delle Nazioni Unite dalla nostra Protezione Civile, da sempre al fianco dei cittadini e in prima linea nel gestire le emergenze. Un evento che abbiamo voluto ospitare a Roma perché siamo consapevoli dell’assoluta centralità dei temi trattati, primo su tutti la prevenzione dei rischi“: lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Gli eventi catastrofici che hanno interessato l’Italia negli ultimi mesi impongono un radicale cambiamento di prospettiva e di approccio in tema di contrasto del rischio idrogeologico. Le linee guida che devono ispirare le azioni dei governi devono essere due: prevenzione e collaborazione a livello nazionale e sovranazionale. Il Governo è intervenuto prontamente e immediatamente per garantire misure emergenziali, assistenzialistiche e di sostegno alle popolazioni e ai territori colpiti, ma bisogna invertire la rotta e promuovere un approccio ai problemi su base strutturale e non più emergenziale. Per questo nei giorni scorsi ho varato un tavolo di lavoro che sta elaborando un piano nazionale di sicurezza che coinvolga enti locali, Governo e Protezione Civile. Inoltre è indispensabile ottimizzare l’uso delle risorse disponibili per la riduzione strutturale dei rischi, specie idrogeologici, e diffondere nelle scuole e nei cittadini l’educazione ai comportamenti necessari a convivere, nella massima sicurezza possibile, con i rischi presenti sui diversi territori del Paese. Prevenzione, educazione e collaborazione per contrastare i rischi idrogeologici. È una sfida che questo governo si impegna a combattere con la massima determinazione“.