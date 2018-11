Allagamenti, rami caduti e rallentamenti al traffico a Roma, colpita nel primo pomeriggio da forti piogge. Chiuso il sottopasso di via Valchetta Cartoni in direzione via Flaminia a causa di un allagamento.

Strade allagate anche al Nomentano e in zona Tiburtina. Rami caduti sulla corsia laterale di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia. Si registra traffico rallentato in diverse zone: da via del Foro Italico alla Portuense, da via Ardeatina al tratto urbano dell’A24.