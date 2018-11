E’ accaduto nell’asilo nido comunale Brontolo in zona Trionfale. Non si registrano feriti. A causare il cedimento potrebbero essere state le piogge degli ultimi giorni.

Crollo di alcune parti di controsoffitto in un asilo nido di Roma. L’allarme è scattato stamattina all’apertura quando gli operatori hanno trovato calcinacci sui lettini dove solitamente riposano i bambini nel pomeriggio e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

