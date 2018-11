L’area è stata transennata, non si sono registrati feriti.

Maltempo Roma: crolla muro di tufo al Pincio, nessun ferito

In centro a Roma, al Pincio, ieri sera è crollato un muro di contenimento in tufo, alto circa 3 metri e lungo 5: sul posto vigili del fuoco e polizia locale. L’area è stata transennata, non si sono registrati feriti.

