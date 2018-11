Maltempo, Coldiretti Salerno: “Produzione di olio in crisi”

Il Maltempo sta mettendo in ginocchio la produzione di olio in provincia di Salerno. La denuncia arriva da Coldiretti, preoccupata per le ricadute negative che vento e pioggia stanno causando all’intero settore.

“E’ prematuro quantificare le perdite ma il Maltempo che sta imperversando su vaste zone della provincia fara’ registrare migliaia di euro di danni, con una produzione piu’ che dimezzata e una raccolta ai minimi storici”, spiega il direttore di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano.

I raccolti, infatti, erano gia’ stati penalizzati dalle piogge estive e dal vento di settembre. Quest’ultima ondata di Maltempo ha complicato ancor di piu’ la situazione: in alcune aree il vento ha provocato la cascola delle olive pronte per essere raccolte. Nel Cilento, nell’area degli Alburni, e nell’alto e medio Sele, molti agricoltori hanno addirittura interrotto la raccolta.

“La situazione e’ delicata – ha proseguito Tropiano – perche’ eravamo nel pieno e stimiamo che ci fosse ancora un 70% di olive sugli alberi che dovevano essere raccolte. Le condizioni climatiche stanno ostacolando le operazioni lungo tutto il territorio con la caduta dei frutti in una annata gia’ piuttosto scarsa”.

Secondo Coldiretti “il rischio per i consumatori e’ che nelle bottiglie di olio, magari vendute sotto marchi italiani ceduti all’estero o con l’etichetta delle grande distribuzione si trovi prodotto straniero, peraltro favorito da etichette dove l’indicazione della provenienza e’ spesso illeggibile”.