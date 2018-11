Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, “rassicura i sindaci del Nordest. Alcuni amministratori locali hanno espresso preoccupazione dopo i danni del maltempo”.

“Il governo lavora in silenzio e con serieta’. Non vi abbandoneremo” dice Salvini. Il responsabile del Viminale “è in costante contatto con molti amministratori locali, a partire dai presidenti di Regione”.