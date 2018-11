Maltempo, Salvini domani mattina in Veneto

Agenda rivoluzionata per il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Secondo quanto fa sapere il Viminale, il leader del Carroccio ha deciso di recarsi domani mattina a Venezia e poi a Belluno, per rendersi conto in prima persona degli effetti del grave Maltempoche sta flagellando il Nordest. In compagnia del governatore del Veneto Luca Zaia, il vicepremier visiterà i luoghi colpiti duramente dal Maltempo, per poi dirigersi a Terracina. “Abbiamo il dovere di omaggiare chi ha combattuto e perso la vita per difendere i confini e il nostro Paese”, dice Salvini pensando ai cent’anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, “ma nello stesso tempo abbiamo l’obbligo di rispondere velocemente alle richieste d’aiuto di chi, in questi giorni e in queste ore, sta soffrendo e ha perso affetti, casa e attività”. Nel pomeriggio il ministro sarà a Terracina, e poi farà rientro a Roma.