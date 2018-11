Maltempo, Banco di Sardegna: “Plafond di 50mln per lo stop alle rate dei mutui”

Per sostenere le imprese e le famiglie isolane danneggiate dalle recenti calamita’ naturali, il Banco di Sardegna ha stanziato un plafond di 50 milioni di euro.

Un aiuto che ha chiamato “Reazione e Rilancio”, che prevede la sospensione, fino a 12 mesi, del pagamento delle rate dei mutui (per le famiglie quelli relativi alle abitazioni) e la concessione di prestiti personali o aziendali, a tassi ridotti e senza alcun tipo di garanzia, per la riparazione o la sostituzione dei beni danneggiati.

Per velocizzare e semplificare la tempistica e le modalita’ di concessione ed erogazione, le istanze dovranno essere accompagnate da una semplice autocertificazione dei danni subiti. Le imprese potranno inoltrare le richieste attraverso le associazioni di categoria e, se necessario, i consorzi fidi di settore interverranno con garanzia diretta nell’ambito delle convenzioni in vigore. Le filiali saranno a disposizione per per assistenza a partire dal 26 novembre.

“Abbiamo voluto dare una risposta immediata a tutti coloro che hanno, purtroppo, subi’to gravi danni, proprio nel momento, in molti casi, di massima vulnerabilita’ – dice il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese – Ci siamo concentrati con priorita’ sul tessuto dei piccoli imprenditori, senza ovviamente dimenticarci delle realta’ piu’ grandi che, avendo subito danni maggiori per importo, seguiremo con interventi ad hoc. Faremo il possibile – aggiunge – per semplificare i processi e ridurre al minimo i tempi, poiche’ l’urgenza e’, in questo caso, una prescrizione essenziale. Contiamo molto anche sulla collaborazione che ci daranno le associazioni di categoria”.