Maltempo: allerta declassata in Sardegna, ancora danni e disagi

Dopo piogge intense e diffuse, e conseguenti allagamenti, in particolare nel Cagliaritano e nell’Oristanese, e frane nel Nuorese e in Ogliastra, il maltempo sembra avere allentato la presa in Sardegna. Dalla mezzanotte l’allerta meteo della protezione civile è stata declassata da arancione a gialla, ed è in vigore fino alle 18 oggi. Ieri a Cagliari, nella zona del Poetto, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con un gommone per soccorrere automobilisti rimasti bloccati nelle vetture circondate dall’acqua.

Nell’Oristanese, nella Sardegna centrale, si registrano ancora piogge: il sindaco di Oristano Andrea Lutzu ha disposto la chiusura del ponte sommergibile di Sili’, alle porte della citta’. Una misura adottata “a titolo precauzionale a causa dell’innalzamento del livello del fiume Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena“.