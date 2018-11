Maltempo Sardegna: gravi danni a Oristano, squadre a lavoroper superare l’emergenza

Il maltempo degli ultimi giorni ha provocato numerosi e gravi danni in tutto il territorio comunale di Oristano. Il Comune ha attivato tutte le risorse di cui dispone, umane, tecniche e organizzative, per risolvere tutti i problemi e superare l’emergenza.

“Le squadre del Comune, della ‘Oristano servizi’ e della società ‘Formula Ambiente’ e la Polizia locale – spiega il Sindaco Andrea Lutzu -, stanno intervenendo con grande impegno per eliminare le situazioni di pericolo e ripulire la città. Sono decine gli operatori in azione che stanno eseguendo un lavoro straordinario per abbattere gli alberi pericolanti, rimuovere quelli crollati e i rami abbattuti dal vento che nei giorni scorsi ha soffiato con una forza non comune”.

“La priorità sono le scuole e le aree verdi di pertinenza – prosegue il Sindaco Lutzu -. Quelle interessate sono praticamente tutte, ma gli interventi più urgenti sono in quelle di via Santulussurgiu, via d’Annunzio, via Diaz e via Campania. Altri interventi sono richiesti nelle ludoteche, nella circoscrizione di Donigala, nei parchi e in numerose aree pubbliche, oltre a che a Torre Grande dove i problemi più grossi si sono registrati nella strada vicino allo Spinnaker e in via Magellano. Esiste ovviamente una scala di priorità che tiene conto del grado di urgenza e di pericolosità dei singoli casi. Con la collaborazione e la pazienza dei cittadini e grazie all’impegno delle squadre mobilitate confidiamo di superare questa emergenza nel più breve tempo possibile intervenendo con ordine dappertutto, partendo dai siti dove si registrano le situazioni più difficili”.