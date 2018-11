Maltempo Sardegna: nubifragio sul Cagliaritano, rallentamenti e code

Nubifragio questa mattina sul sud della Sardegna: registrati allagamenti in diverse strade di Cagliari e in qualche centro dell’hinterland.

Nel capoluogo si sono registrati allagamenti lungo l’Asse Mediano, in viale Diaz, viale Marconi e via Lungo Saline in direzione dell’Asse Mediano. Segnalati rallentamenti e code: sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale.

Allagamenti anche a Quartu e in altri centri vicini.

Sull’Isola nella notte tra sabato 3 e domenica 4 sono previste nuove piogge e temporali anche di forte intensità.