Maltempo Sardegna: vento forte fra Nuorese e Gallura, chiusi parchi a Cagliari

Forti raffiche di vento nella zona di Siniscola Budoni, tra Nuorese e Gallura, in Sardegna: sono crollati diversi alberi che hanno rallentato il traffico sulla ss 131 Nuoro-Abbasanta in entrambe le direzioni, ed è caduto un traliccio dell’alta tensione all’uscita di Posada.

Per tutta la notte lo svincolo è rimasto chiuso per consentire la rimozione del traliccio e la messa in sicurezza da parte del personale Enel e Vigili del fuoco.

A seguito dell’avviso di Condizioni meteorologiche avverse emanato dalla Protezione civile regionale della Sardegna e valido fino alla mezzanotte di oggi, il Sindaco del Comune di Cagliari ha ordinato la chiusura di cimiteri, parchi e musei e tutti i siti dei Beni Culturali cittadini. Fa eccezione il Parco della Musica all’interno del quale non ci sono situazioni di pericolo.

Piove ininterrottamente dalla notte scorsa nel sud Sardegna e nell’Oristanese: registrati disagi in città e nell’hinterland con numerose telefonate ai Vigili del Fuoco per strade allagate, piani bassi e seminterrati inagibili.

In provincia di Oristano sono state decine le richieste di soccorso per pali e alberi pericolanti, rami spezzati e altre criticità dovute a vento e pioggia. Allagamenti anche nella zona di Terralba e ad Arborea.