Maltempo Sardegna, Oristano: chiuso il ponte sul Tirso per rischio allagamenti

Il Comune di Oristano ha disposto la chiusura del ponte ‘sommergibile’ di Silì. La misura è stata adottata fino a cessate esigenze a causa dell’innalzamento del livello del fiume Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena.

Il servizio dighe dell’Enas stamani ha comunicato l’attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle: “Visti gli apporti al serbatoio artificiale di Nuraghe Pranu Antoni, si comunica l’attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle. La portata attuale dallo scarico di superficie, in assetto di soglia libera è di circa 115 mc al secondo”.