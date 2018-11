Maltempo Sardegna: a Oristano si alza il livello del Tirso, allagato il comprensorio di Arborea

Pioggia incessante sul bacino idrografico del Tirso, nell’Oristanese: il sindaco di Oristano è stato costretto a chiudere il ponte che attraversa il fiume nella frazione di Silì. La misura è stata adottata a titolo precauzionale a causa dell’innalzamento del livello del Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena.

Grave la situazione nel comprensorio della bonifica di Arborea allagato da due giorni in seguito alle forti precipitazioni degli ultimi giorni. Numerose strade rurali sono impraticabili con conseguenti difficoltà nel raggiungere molti poderi e molte abitazioni dei circa 250 agricoltori del comprensorio. Situazione critica anche a Terralba e Marrubiu dove si sono registrati numerosi allagamenti. Ad Arcidano ieri una famiglia è stata soccorsa dai vigili del fuoco in piena campagna.