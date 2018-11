Maltempo Sardegna: scuole chiuse anche a Codrongianos e Sorso

In vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale della Sardegna, che ha anche emesso un avviso “arancione” (criticità moderata) per rischio idrogeologico.

Sull’isola si registrano forti piogge dalla notte, soprattutto nel Cagliaritano e in tutta la parte nordovest della Sardegna.

Scuole chiuse a Codrongianos e Sorso, in provincia di Sassari, parchi off limits a Cagliari: questi i provvedimenti presi dai sindaci per la giornata di oggi.

A Capoterra il sindaco ha riunito il centro operativo comunale.