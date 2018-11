Maltempo Sardegna, perde il contro dell’auto per la strada bagnata: morto 30enne

I Carabinieri della Compagnia di Iglesias (Su) sono intervenuti intorno alle 19 nella zona industriale del centro iglesiente dove, lungo la Sp 86, si è verificato un sinistro mortale: nell’incidente ha perso la vita un giovane di 30 anni.

La vittima, originaria di Domusnovas, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada: sul posto i militari della Stazione di Iglesias e dell’Aliquota radiomobile per gli accertamenti del caso, hanno appurato le condizioni non ottimali del manto stradale a causa delle abbondati piogge in atto. Dalle condizioni dell’autovettura e per la distanza tra la stessa e la carreggiata, è ipotizzabile anche che il mezzo viaggiasse a velocità sostenuta. Sono in corso le operazioni di recupero della vettura e per i rilievi del sinistro.