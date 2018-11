Maltempo: tre strade chiuse in Sardegna

Continuano i disagi in provincia di Nuoro a causa delle incessanti piogge e delle forti raffiche di vento. L’Ogliastra in particolare è interessata da fenomeni di smottamenti e distacchi di massi caduti sulla carreggiata: la circolazione stradale è stata limitata per tutta la mattina sulla Statale 198 in prossimità di Gairo, sulla strada provinciale 28 e sulla Statale 390 che è stata chiusa al traffico in via precauzionale dall’Anas nel tratto tra Loceri e Lanusei per una frana.

Danni anche in Baronia dove questa mattina le forti raffiche di vento hanno sradicato alberi e danneggiato alcune abitazioni. Sono piu’ di cento gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro nella sola mattinata.

Disagi anche nel sud Sardegna. I carabinieri di Sanluri sono intervenuti intorno alle 14 al chilometro 19,5 della Statale 197, tra Sanluri e San Gavino Monreale, nel Medio Campidano, dove poco prima a causa della pioggia l’arteria era stata invasa dal corso d’acqua. La strada e’ stata bloccata in entrambi i sensi di marcia. Chiusa anche la Statale 126 nel territorio di Guspini (dal km 92,000 al km 97,000). Sul posto oltre