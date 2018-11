Maltempo Sardegna: scuole e strade chiuse, traffico rallentato

A causa del maltempo in Sardegna si registrano ancora strade chiuse per frane e traffico rallentato.

L’Anas segnala traffico rallentato sulla Ss 197 nel tratto San Gavino-Sanluri (su) al km 8+100 per l’esondazione di un canale di irrigazione. Chiuse da ieri per frane la Statale 390 di Barisardo (Nu) e la SS 200 dell’Anglona.

Situazione critica quella della diga di Isili (Su) dove l’acqua sta tracimando dallo sbarramento: la strada è stata chiusa.

Segnalati disagi in tutta l’Isola: allagamenti a Terralba, Marrubiu, Uras, Solarussa e Arborea, dove il sindaco ha chiuso le scuole.