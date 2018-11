Maltempo, fango negli invasi di acqua: domani niente scuole chiuse a Palermo

Domani riaprono le scuole di ogni ordine e grado e l’università a Palermo, dopo la chiusura decisa per oggi dal sindaco a causa dei disagi per la distribuzione idrica in città.

Gli invasi nei pressi di Palermo sono colmi di fango e sporcizia ed è stato necessario ripulire l’acqua. Da questa notte l’acqua entrerà nuovamente nelle tubature di Palermo.

Sono stati numerosi i disagi dovuti alla mancanza di acqua, soprattutto nella zona Nord di Palermo dove centinaia di famiglie sono da giorni senza acqua. La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro domani.