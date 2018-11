Maltempo in Sicilia, soccorse tre persone isolate in una fattoria di Caccamo

I Vigili del Fuoco hanno recuperato due delle tre persone rimaste isolate in una fattoria, nel territorio del Comune di Caccamo, in Sicilia, a causa del cattivo stato delle vie d’accesso dovuto al Maltempo. La terza ha scelto di rimanere ad accudire gli animali, e’ in sicurezza ed in continuo contatto con familiari ed amministrazione comunale. Nell’operazione, secondo quanto reso noto dalla Prefettura di Palermo, e’ stato impiegato un elicottero che e’ atterrato a Boccadifalco, poiche’ la piazzola di Lercara Friddi e’ impraticabile a causa delle condizioni meteo avverse. Da li’, dove ad attenderli e’ stato predisposto anche un dispositivo sanitario precauzionale, saranno accompagnati a cura della Protezione Civile regionale a Vicari dove risiedono. La prefettura ha poi reso noto che RFI, per l’urgente necessita’ di effettuare un intervento di rimozione del fango lungo il tratto ferroviario compreso tra i comuni di Montemaggiore Belsito e Roccapalumba, interrompera’ in traffico sulla linea Palermo-Agrigento dalle ore 13 alle ore 17.