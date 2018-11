Ad Agrigento nella notte 25 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni interessate all’esondazione del fiume Akragas, in particolare in via dell’Olimpo, via Apollo e in parte di viale Emporium. Le operazioni sono state seguite dal sindaco Lillo Firetto e dal coordinamento che fa capo alla prefettura, attraverso le sale operative della Protezione civile comunale e la sala operativa dei vigili del fuoco.