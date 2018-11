Maltempo Sicilia, il Comune di Agrigento: “Rimanete in casa e non utilizzate le auto”

Il Comune di Agrigento, a causa delle condizioni meteo avverse che interessano l’area, invita i cittadini a restare in casa, a “non utilizzare mezzi se non per urgenze e necessità improrogabili limitando gli spostamenti“, a evitare di sostare vicino ad alberi e pali della pubblica illuminazione, e di non rimanere in locali interrati e seminterrati.

A causa del maltempo ad Agrigento si registrano danni in via Garibaldi, chiusa al traffico. Alberi sono caduti in viale della Vittoria, in viale Sicilia e al Villaggio Mosè.