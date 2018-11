Maltempo Sicilia: binari allagati, stop a molti treni sulle linee ferroviarie

In Sicilia su alcune linee ferroviarie la circolazione è sospesa per l’allagamento dei binari causato dal maltempo: treni fermi sulla Palermo-Catania, tra le stazioni di Enna e Lercara Diramazione; sulla Palermo-Agrigento, tra le stazioni di Cammarata e Lercara Diramazione; sulla Catania-Agrigento, tra Caltanissetta Xirbi e Canicatti’ e sulla Caltanissetta-Siracusa, fra Campobello e Sant’Oliva.

Trenitalia ha attivato, per i servizi sospesi, sostituzioni con autobus.