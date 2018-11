A causa del maltempo che ha investito la Sicilia, permangono criticità in riferimento alla viabilità.

Sulla strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” permane la chiusura di un tratto compreso tra il km 0,200 e il km 44,600 in provincia di Palermo; prosegue anche la chiusura del tratto di strada statale 188 Dir “Centro Occidentale Sicula” nel tratto compreso tra le localita’ Bisaquino (22,200) e Campo Fiorito (0,000) in provincia di Palermo.

I tratti sono stati chiusi per allagamenti.