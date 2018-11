Maltempo Sicilia, Anci a Toninelli: “Servono interventi per il dissesto geologico”

“Colgo l’occasione per rappresentare al Ministro la gravita’ delle condizioni di dissesto idrogeologico della nostra Regione e auspico che ci possa essere, d’intesa con la Regione, ogni iniziativa opportuna anche per sottrarre ai liberi consorzi e alle città metropolitane l’insostenibile gestione delle ex strade provinciali”. Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente dell’AnciSicilia, durante l’incontro con il ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli.

“Credo – ha continuato Orlando – che i recenti tragici avvenimenti e i sempre piu’ frequenti episodi di estremo maltempo, abbiano ancora una volta evidenziato che e’ necessario affidare a una struttura competente pubblica, quale e’ l’Anas, la manutenzione e la gestione della viabilita’ impropriamente detta secondaria, perche’ essenziale per la mobilita’ infra-comunale dell’intera Regione”.

“Lo stato di crisi finanziaria e la mancanza di personale adeguato da parte degli enti intermedi, citta’ metropolitane e liberi consorzi, – ha concluso il presidente dell’Associazione – sta producendo guasti assai forti e pericoli per la stessa sicurezza dei cittadini. Invito, pertanto, il ministro Toninelli, cosi’ come piu’ volte abbiamo chiesto anche in passato, ad affrontare, d’intesa con la Regione, il tema della cosiddetta mobilita’ minore, avendo come riferimento il fatto che la situazione autostradale siciliana non subisce cambiamenti e miglioramenti da oltre trenta anni”.