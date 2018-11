Maltempo Sicilia: “Faro acceso anche su Rfi”

“Anche il caso di Rfi e’ di assoluta priorita’. I binari, in Sicilia, sono tutti a gestione con controllo marcia treno. E’ una buona notizia, nel senso che i livelli di sicurezza ci sono. Ovviamente la qualita’ dei servizi, la puntualita’ dei treni non e’ all’altezza di quanto i siciliani ci stanno chiedendo. Anche li’ dobbiamo mettere un faro sui treni ad alta percorrenza”.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in Prefettura ad Agrigento, dopo aver incontrato i sindaci dei comuni devastati dall’ondata di maltempo. “Quando abbiamo scelto l’amministratore delegato di Fs, l’ingegner Battisti, abbiamo detto chiaramente: il contratto di programma e’ stato scritto da chi ci precedeva ma possiamo intervenire e siamo intervenuti per stanziare maggiori risorse. Come le declineremo lo vedrete nelle prossime settimane”, ha aggiunto il ministro.