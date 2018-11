Maltempo Sicilia, Musumeci: disposta la pulitura di 80 corsi d’acqua

“Da parte del governo e da parte della comunita’ siciliana rinnovo i sentimenti di cordoglio alle famiglie delle vittime morte in maniera assurda. Ho preferito partecipare al funerale in maniera assai discreta come peraltro e’ mio costume e credo che, dopo avere reso omaggio alle vittime, abbiamo il dovere di chiederci di chi sono le responsabilita’ e di fare di tutto per evitare il ripetersi di queste tragedia con la complicita’ dell’uomo o per inerzia, negligenza, dolo”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante una conferenza stampa all’Ars, convocata per presentare il ddl sull’abusivismo approvato ieri sera in giunta.

“In questi giorni abbiamo disposto la pulitura di oltre 80 corsi d’acqua – ha aggiunto Musumeci – Non mi chiedete da quanto tempo non ricevevano l’intervento dell’uomo, sappiamo solo che la gente ci diceva di non avere mai visto un intervento disposto dalle istituzioni. Abbiamo predisposto subito 30 somme urgenze, mentre le altre saranno portate avanti con procedure ordinarie per i quali attingeremo al Fondo sviluppo e coesione. I progetti sono predisposti dal genio civile e dalla struttura contro il dissesto idrogeologico per intervenire al piu’ presto possibile, su alcuni e’ possibile intervenire subito, per altri bisogna attendere il deflusso di acque e fanghi”.