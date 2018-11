Maltempo Sicilia, Palermo: “Nessun danno al velodromo ‘Borsellino'”

“Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, nessun danno risulta al Velodromo “Paolo Borsellino” per il maltempo di queste ore“. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Palermo.

“Contattata la centrale operativa dei Vigili del Fuoco, è stato chiarito che stamattina alle ore 7.30 una squadra è intervenuta in via Castelforte per una segnalazione su lamiere pericolanti nel cantiere del Palazzetto dello Sport – dice il Comune -Giunta sul posto, la squadra dei Vigili del fuoco ha constatato che già la ditta che sta eseguendo i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto era intervenuta per la messa in sicurezza”.