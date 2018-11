Maltempo Sicilia: situazione critica nel Palermitano, “non uscite e non usate l’auto”

A causa del maltempo che imperversa in Sicilia, la situazione è critica nel Palermitano: la protezione civile dei Comuni di Bisacquino e di Palazzo Adriano invita i cittadini a non mettersi alla guida in queste ore per i gravi allagamenti che si stanno verificando nell’area.

“Si invita la cittadinanza ad evitare di uscire e di spostarsi in automobile. Si raccomanda massima prudenza, soprattutto in vicinanza di ponti e torrenti“: è l’avviso della protezione civile di Bisacquino. Chiuse al transito a Palazzo Adriano il viale Vittorio Emanuele, la via Serronello e la statale.