Maltempo Sicilia: forte pioggia a Palermo e Trapani, allagamenti e auto bloccate

Piogge torrenziali dalla notte su Palermo: decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco.

In queste ore si sono verificati numerosi allagamenti di locali a piano terra e molte auto sono rimaste bloccate in sottopassi.

I pompieri sono intervenuti per liberare gli automobilisti intrappolati dall’acqua che ha trasformato le strade in fiumi e le piazze in laghi.

Alcune vetture sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud del capoluogo siciliano e in via Imera, dove nell’avvallamento della sede stradale l’acqua ha raggiunto oltre mezzo metro d’altezza. Disagi anche lungo la via Messina Marine e nel borgo marinaro di Mondello.

Allagamenti e automobilisti in panne anche nel Trapanese, a Castelvetrano: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire, in particolare, in piazza San Francesco d’Assisi e nelle vie Rapisardi e Milazzo per liberare locali dall’acqua. Diversi anche gli automobilisti in difficoltà.