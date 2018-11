Maltempo Sicilia: frane e allagamenti a Petralia Soprana, “danni ingenti”

Situazione critica in provincia di Palermo, a Petralia Soprana, dove ieri a causa del maltempo il fiume Salso è esondato nei pressi della frazione Raffo: si registrano strade completamente invase dal fang, frane e allagamenti.

“I danni sono ingenti e le difficoltà altrettanto“, dichiara il sindaco Pietro Macaluso che per oggi ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a seguito dell’allerta meteo “rossa” diramata dalla Protezione civile regionale. Il primo cittadino ha anche invitato tutti i cittadini a non uscire di casa, in quanto frane e allagamenti hanno reso pericolose tutte le strade.