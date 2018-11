La strada statale 121 ”Catanese” è stata riaperta al traffico, dopo la chiusura che si era resa necessaria in seguito ad allagamento al km 206,800, ma è stata chiusa al km 214, a Vicari, per esondazione presso ponte San Leonardo.

Riaperta la statale 189 ”Della Valle del Platani” a Lercara Friddi, dopo la chiusura di stamane per esondazione del fiume Platani, e la statale 644 ”Di Ravanusa”, precedentemente chiusa per sottopasso allagato al km 0,100.

Maltempo Sicilia: riaperta la statale 189 a Lercara Friddi

