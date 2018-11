“Proseguono senza sosta gli interventi di Anas per il ripristino della transitabilita’ sulle strade statali interessate dalle eccezionali precipitazioni della scorsa settimana”. Lo rende noto la Societa’, sottolineando in una nota che “in particolare, la strada statale 188dir / C ‘Centro Occidentale Sicula’ e’ stata riaperta alla circolazione anche in orario notturno, in seguito all’apertura disposta nei giorni scorsi limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 18”.