E’ temporaneamente chiusa in via precauzionale la strada statale 113 ”Settentrionale Sicula” al km 239,000 per consentire verifiche su un ponticello interessato dalla piena del corso d’acqua. Per un evento franoso è inoltre chiusa al traffico la strada statale 188 dir-C ”Centro Occidentale Sicula”.

Prosegue il lavoro di personale e mezzi Anas a lavoro sulla viabilità della Sicilia interrotta dal maltempo e per ripristinare le condizioni di percorribilità sulle rete stradale in gestione.

Maltempo Sicilia, Anas: “Chiusa al traffico la Statale 188”

