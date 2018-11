Maltempo Sicilia, Musumeci: “Stasera dichiariamo lo stato di calamità”

“Stasera dichiariamo lo stato di calamità e continueremo a chiedere lo stato di emergenza al Governo integrando al perimetro già individuato le aree già colpite, nelle ultime giornate”. Lo ha annunciato il governatore siciliano Nello Musumeci a margine della riunione di giunta.

“Speriamo davvero che da Roma ci spossa arrivare una risposta, capire l’entità dello stanziamento che intendono deliberare – dice Musumeci – Anche per organizzarci noi in modo migliore, quello che ci preoccupa è anche l’intervento a favore delle aziende private. Decine di migliaia di ettari di terreno di coltivazioni intensive sono fuori uso. Migliaia di imprenditori agricoli piangono dopo un anno di sacrifici che non riescono a coprire neppure le spese”.

“Spero che il governo nazionale consenta almeno per le imprese private un intervento concreto efficace tempestivo – dice – anche su questo fronte abbiamo chiesto diversi giorni fa di concedere la deroga per l’ammissione al piano assicurativo delle aziende che non lo avevano ancora fatto e potere beneficiare delle provvidenze”.