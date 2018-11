Maltempo Sicilia: chiusa la statale 119 a Gibellina per caduta massi

In Sicilia e’ temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 119 “di Gibellina”, a Gibellina, in provincia di Trapani, tra i km 30.7 e 28.6 a causa della caduta di massi sulla sede stradale provocata dalle forti piogge. Il traffico e’ deviato sulla viabilita’ locale.

