Maltempo in Sicilia: strade chiuse e riaperte, la situazione viabilità

In corso gli interventi di Anas in Sicilia per il ripristino della transitabilità sulle strade statali interessate dall’eccezionale ondata di maltempo del fine settimana.

È stata riaperta la SS113 ‘Settentrionale Sicula’ che, nella giornata di domenica, era stata chiusa in via precauzionale dal km 238 al km 250 tra Torre Colonna e Bagheria, al fine di ispezionare due ponti in muratura investiti dall’onda di piena dei corsi d’acqua.

La SS118 ‘Corleonese Agrigentina’ rimane chiusa tra il km 0,200, in località Bolognetta, e il km 44,700, in località Ficuzza, per presenza di massi in carreggiata.

Chiusa anche la SS119 ‘Di Gibellina’, dal km 28,600 al km 30,700, per detriti sul piano viabile.

A causa dell’esondazione dei torrenti San Leonardo, Buffa e Azirolo, la SS121 ‘Catanese’ rimane chiusa dal km 204 al km 220, tra gli svincoli di Manganaro e Campofelice di Fitalia. Il traffico in direzione Agrigento-Palermo può proseguire sull’itinerario costituito dalla statale 285 e dall’A19. In alternativa il flusso veicolare può proseguire lungo la statale 640 e l’autostrada A19 oppure percorrere la statale 115 in direzione Sciacca e immettersi sulla statale 624 Palermo – Sciacca.

A causa di frane, permangono anche le chiusure della SS188 ‘Centro Occidentale Sicula’ dal km 116 al km 141, tra Bisacquino e Prizzi, e della SS188dirC dal km 0,000 al km 22,250.

La SS189 ‘Della Valle del Platani’ tra Castronuovo di Sicilia e Lercara Friddi è chiusa per esondazione del fiume Platani.

La SS640 dir ‘Di Pietraperzia’ rimane chiusa in via precauzionale dal km 8,800 al km 15,400 a causa di un abbassamento del piano viabile in corrispondenza del viadotto ‘Villano I’.