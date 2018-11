Tra i siti rimasti chiusi pure l’area attorno al famoso Pino di Pirandello e in provincia l’area archeologica di Eraclea Minoa. L’allerta con il massimo livello di pericolo scadra’ alla mezzanotte di oggi.

I siti turistici di Agrigento chiusi per l’allerta meteo. In particolare, a causa del “Codice rosso”, è stata chiusa ai visitatori la Valle dei Templi.

article

1175702

MeteoWeb

Maltempo Sicilia, allerta rossa: chiusa ad Agrigento la Valle dei Templi

I siti turistici di Agrigento chiusi per l’allerta meteo. In particolare, a causa del “Codice rosso”, è stata chiusa ai visitatori la Valle dei Templi. Tra i siti rimasti chiusi pure l’area attorno al famoso Pino di Pirandello e in provincia l’area archeologica di Eraclea Minoa. L’allerta con il massimo livello di pericolo scadra’ alla

http://www.meteoweb.eu/2018/11/maltempo-sicilia-valle-templi/1175702/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2014/06/treno-valle-dei-templi.jpg

allerta meteo,allerta meteo sicilia,maltempo,maltempo sicilia

ANALISI E SITUAZIONE