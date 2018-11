Maltempo: prosegue la raccolta fondi attraverso il numero solidale

Ammonta a 687.432,00 euro la somma raccolta finora attraverso il numero solidale 45500 in favore delle comunità colpite dall’emergenza maltempo che dalla fine di ottobre ha interessato gran parte dell’Italia da nord a sud.

I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile e saranno ripartiti tra le regioni proporzionalmente ai danni subiti. Le somme saranno impiegate per la realizzazione di progetti a favore dei territori coinvolti, su proposta delle regioni, mentre per le attività emergenziali nelle zone danneggiate è a disposizione il fondo per le emergenze nazionali.

C’è tempo per donare fino al 3 dicembre, inviando un sms o effettuando una chiamata da rete fissa al 45500 attraverso gli operatori che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà.