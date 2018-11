Maltempo Sicilia: verifiche sul viadotto “Villano I” dopo frana

Proseguono le verifiche tecniche del personale Anas sul viadotto “Villano I” della strada statale 640 dir, in località Pietraperzia ,tra il km 8,800 (innesto con SS 626) e il km 15,400, chiuso da ieri in via precauzionale a causa di un abbassamento del piano viabile. Dell’evento si e’ subito interessato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che in queste ore sta seguendo la vicenda in prima persona.

Da una prima indagine condotta in loco i tecnici hanno verificato la presenza di una frana di grosse dimensioni a monte del viadotto che ha interessato l’opera causando l’abbassamento di una pila.

Già dalle prossime ore verranno avviate analisi approfondite sui rilievi del versante per consentire una verifica piu’ accurata sullo stato dello struttura e pianificare gli interventi di ripristino dell’opera. Il traffico proveniente da Caltanissetta e diretto a Pietraperzia potra’ procedere lungo la statale 626 al km 8,800 e successivamente la statale 560 al bivio Capodarso. Viceversa per i veicoli diretti a Caltanissetta da Pietraperzia.