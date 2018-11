Maltempo: statale 131 in Sardegna chiusa per tutta la notte

Il tratto della statale 131 tra il chilometro 178,800 e il chilometro 178,910 chiuso al traffico per la caduta di calcinacci dopo le forti piogge, restera’ interdetto a traffico per tutta la notte. Lo ha deciso l’Anas per consentire la rimozione dei residui dei calcinacci caduti dal tunnel che si trova vicino a Mores, in territorio comunale di Bonnanaro.

I periti dei vigili del fuoco e dell’Anas stanno completando alcuni accertamenti tecnici sul rivestimento superficiale della galleria, mentre sono gia’ quasi completamente rimossi i detriti sulla strada. Confermata la deviazione del traffico in direzione di Torralba.