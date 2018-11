Maltempo, Tajani: “Cordoglio alle famiglie colpite”

Cordoglio alle famiglie delle decine di vittime causate dal maltempo in Italia e monito a raddoppiare gli sforzi contro il cambiamento climatico. E’ quanto ha espresso il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, aprendo i lavori della sessione plenaria di Strasburgo.

“L’Unione europea e’ pronta ad aiutare le popolazioni colpite attraverso il fondo di solidarieta’ per le emergenze e ringrazio la Commissione europea per aver messo a disposizione la protezione civile. Grazie all’impegno del Parlamento europeo e’ possibile trattare piu’ rapidamente le richieste di aiuto e anticipare parte dei fondi richiesti”.

Secondo Tajani, “il fatto che molti paesi europei siano colpiti da eventi climatici devastanti e’ un segnale di allarme per tutti ed e’ innegabile che siano conseguenza del piu’ ampio problema del cambiamento climatico”. Da qui il monito di Tajani: “Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per combatterlo. La riunione Cop24 che si terra’ a dicembre a Katowice, in Polonia, ci offre l’opportunita’ di ribadire la leadership europea nella lotta ai gas a effetto serra e alle emissioni novice” ha concluso.